Нападающий «Интернасьонала» Юри Альберто может перейти в «Зенит». Петербургский клуб ведет активные переговоры по трансферу бразильца.

«Стороны находятся в плотном обсуждении трансфера. Сам игрок готов к переходу в «Зенит» и уже общался с Клаудиньо, Малкомом и Дугласом Сантосом», – приводит «Чемпионат» слова одного из источников. Второй источник сайта добавил, что если переход состоится, то агентская комиссия составит около 2 млн евол, а за трансфер придется заплатить около 20 млн с учетом всех бонусов.

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В прошедшем сезоне чемпионата Бразилии Юри Альберто сыграл в 33 матчах, забил 12 мячей и сделал три ассиста. Он также отличился тремя голами в семи встречах Кубка Либертадорес. Контракт футболиста с «Интернасьоналом» рассчитан до 2025 года.

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