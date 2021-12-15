«Спартак» объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Руем Виторией.
«Главный тренер Руй Витория покидает наш клуб. Стороны договорились расстаться по взаимному соглашению. Португалец навсегда останется в истории «Спартака» как тренер, выведший команду в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. Клуб благодарит Руя за это достижение.
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Вместе с тем красно-белым необходим новый вектор, чтобы исправить турнирное положение в чемпионате России. Необходимость перемен вынудила стороны к поиску решения, которое устроило бы всех и пошло на пользу «Спартаку», – гласит заявление на официальном сайте клуба.
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Витория отказывается подписывать расторжение контракта («Матч ТВ»)
Источники сообщали, что за увольнение Витория получит солидную неустойку. Сколько руководство «Спартака» заплатило португальскому коучу?
Новым главным тренером совсем скоро должны объявит итальянца Паоло Ваноли – уже даже известно имя его ассистента.
С Руем Виторией во главе «Спартак» вылетел в квалификации Лиги чемпионов, но занял первое место в группе ЛЕ. В чемпионате России команда барахтается в нижней части таблицы – смотри, сколько очков красно-белым до лидирующего «Зенита».
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«Спартак» заплатит Витории больше €2 млн за увольнение
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Фанаты «Спартака» поддержали Виторию и прошлись по игрокам
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