«Спартак» объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Руем Виторией.

«Главный тренер Руй Витория покидает наш клуб. Стороны договорились расстаться по взаимному соглашению. Португалец навсегда останется в истории «Спартака» как тренер, выведший команду в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. Клуб благодарит Руя за это достижение.

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Вместе с тем красно-белым необходим новый вектор, чтобы исправить турнирное положение в чемпионате России. Необходимость перемен вынудила стороны к поиску решения, которое устроило бы всех и пошло на пользу «Спартаку», – гласит заявление на официальном сайте клуба.

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