«Спартак» объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Руем Виторией.
«Главный тренер Руй Витория покидает наш клуб. Стороны договорились расстаться по взаимному соглашению. Португалец навсегда останется в истории «Спартака» как тренер, выведший команду в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. Клуб благодарит Руя за это достижение.
Вместе с тем красно-белым необходим новый вектор, чтобы исправить турнирное положение в чемпионате России. Необходимость перемен вынудила стороны к поиску решения, которое устроило бы всех и пошло на пользу «Спартаку», – гласит заявление на официальном сайте клуба.
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Источники сообщали, что за увольнение Витория получит солидную неустойку. Сколько руководство «Спартака» заплатило португальскому коучу?
Новым главным тренером совсем скоро должны объявит итальянца Паоло Ваноли – уже даже известно имя его ассистента.
С Руем Виторией во главе «Спартак» вылетел в квалификации Лиги чемпионов, но занял первое место в группе ЛЕ. В чемпионате России команда барахтается в нижней части таблицы – смотри, сколько очков красно-белым до лидирующего «Зенита».
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