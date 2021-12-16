Итальянец Паоло Ваноли стал новым главным тренером «Спартака». Об этом сообщил агент коуча: «Паоло подписал контракт со «Спартаком», презентация и пресс-конференция состоятся в пятницу».

Самостоятельного опыта у Ваноли немного: он работал в клубе из итальянского подземелья «Домельяра» и юниорских национальных сборных разных возрастов. С командой U-19 Паоло выиграл серебро чемпионата Европы-2016.

Ad

СКОЛЬКО ВАНОЛИ ПРОДЕРЖИТСЯ В «СПАРТАКЕ»? До конца сезона До следующей зимы Отработает 2-3 года Он пришел надолго

Чемпионат России «Самая сложная работа в карьере». Витория – о «Спартаке» 9 ЧАСОВ НАЗАД

С Руем Виторией во главе «Спартак» вылетел в квалификации Лиги чемпионов, но занял первое место в группе ЛЕ. В чемпионате России команда барахтается в нижней части таблицы – смотри, сколько очков красно-белым до лидирующего «Зенита»

Чемпионат России Червиченко – об отставке Витории: «Сбежал из дурдома» ДЕНЬ НАЗАД