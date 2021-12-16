Итальянец Паоло Ваноли стал новым главным тренером «Спартака». Об этом сообщил агент коуча: «Паоло подписал контракт со «Спартаком», презентация и пресс-конференция состоятся в пятницу».
Самостоятельного опыта у Ваноли немного: он работал в клубе из итальянского подземелья «Домельяра» и юниорских национальных сборных разных возрастов. С командой U-19 Паоло выиграл серебро чемпионата Европы-2016.
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«Самая сложная работа в карьере». Витория – о «Спартаке»
«Спартак» уже объявил о расторжении контракта с Руем Виторией. Источники сообщают о солидной сумме неустойки за разрыв.
Красно-белые, похоже, не ограничатся одним итальянцем. Спортивным директором клуба может стать соотечественник Ваноли из «ПСЖ».
С Руем Виторией во главе «Спартак» вылетел в квалификации Лиги чемпионов, но занял первое место в группе ЛЕ. В чемпионате России команда барахтается в нижней части таблицы – смотри, сколько очков красно-белым до лидирующего «Зенита».
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