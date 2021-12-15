«Спартак» до сих пор не объявил о назначении главным тренером Паоло Ваноли – из-за того, что занимающий пост в данный момент Руй Витория отказывается расторгать контракт.
«К утру среды Паоло Ваноли все еще не объявлен в качестве главного тренера «Спартака», так как этот пост на данный момент де-юре занимает Руй Витория. Португальский специалист не согласен с увольнением и отказывается подписывать бумаги о расторжении», – цитирует «Матч ТВ» собственный источник.
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«Спартаку» придется заплатить серьезную сумму Рую Витории – португальцу полагается неустойка за досрочный разрыв контракта.
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Несмотря на слабые результаты, фанаты поддерживали Виторию в матче с «Сочи». Но вывесили негативный баннер в адрес двух футболистов.
Источник – «Матч ТВ».
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Фанаты «Спартака» поддержали Виторию и прошлись по игрокам
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«Спартак» объявит о назначении Ваноли на следующей неделе
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