«Встреча с ребятами и знакомство с тренером прошли отлично. На занятиях предлагают много игровых упражнений, футбола», – рассуждал Александр Соболев летом. «До меня доходили слухи, якобы сливаю тренера. Как это можно сделать? Выйти один-на-один и специально пробить мимо? Это пишут люди, которые хотят похайпиться на неудачах «Спартака», – автор старый, цитата – зимняя.

Между фразами Соболева прошло пять месяцев. От позитивных мыслей Александр перешел к опровержениям. Риторика страйкера идеально отразила путь Витории в «Спартаке». Руй пришел, чтобы придать стиля прагматичной команде, пережил несколько конфликтов и оставил клуб экс-помощнику Антонио Конте.

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Руй Витория и Куинси Промес, «Спартак» Фото: Getty Images

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За полгода в «Спартаке» Витория сменил несколько тренерских образов. Перед стартом сезона Руй казался магом, который превратил строгую команду Доменико Тедеско в адепт современного футбола. Процесс пресекли матчи с «Бенфикой», после которых португалец задумался о тройке центральных защитников.

Витория метался между личными взглядами на игру и возможностями состава. Изменения в схемах – лучшее отражение внутренней борьбы португальца. В РПЛ-2021/22 «Спартак» использовал 3-4-3 в 49% времени на поле. 4-4-2 достались 28%, 4-2-3-1 получила 16%. Расстановки не определяют тактику команды, но переходы Руя с одной формации на другую говорят о поиске идеального состояния, при котором игроки реализовывали бы идеи штаба.

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На первый взгляд, схемой-консенсусом оказалась 3-4-3. Откат к идее Тедеско намекнул на провал романтичного Витории. На самом деле проблема не разрешилась. Например, лучшего показателя по личным (1,55) и допущенным (0,51) xG за 90 минут «Спартак» добился с 4-2-3-1.

После домашней победы над «Наполи» Витория хвалил команду за чувство тактики. «Мы отлично защищались по центру, не давали играть внутри поля и развивали атаки. У нас была хорошая схема, мы сыграли против одной из лучших команд в Европе. «Спартак» привык к игре в четыре защитника», – резюмировал тренер. Если отбросить эмоции, Руй намекнул на первые результаты в личных поисках. Увольнение зачеркнуло стартовый успех.

Георгий Джикия и Руй Витория в матче «Легия» – «Спартак» Фото: Getty Images

Работу Витории в «Спартаке» можно рассмотреть еще с двух ракурсов. Между аристократом, который принял московскую команду летом, и дядькой-нахалом, который создал мем с Лучано Спалетти, образовалась пропасть. Со стороны Руй изменился и на личностном уровне. Португалец свернул отстраненный образ, превратился в жертву обстоятельств, а позже – в доброго и упорного героя, у которого получилось.

Другая оптика отсылает к Валерию Карпину. Тренер сборной строит риторику вокруг смелости и раскрепощенности игроков. Базовый мотив любых разговоров с журналистами – «Футболисты могут, но боятся». Витория, как и бывший тренер «Ростова», приехал в Россию со смелыми взглядами, но вынужденно подстроился. В ноябре и декабре «Спартак» превратился в более прагматичную команду. Кто оказался бы влиятельнее на дистанции, сухой российский футбол или бывший коуч «Бенфики», неизвестно.

Судья Алексей Сухой и Руй Витория, «Краснодар» – «Спартак» Фото: Eurosport

Если обобщить, московский путь Витории – это история про внутренние компромиссы, стойкость и промежуточные успехи. Каскад проблем, с которыми частично разобрался португалец, превратил «Спартак» в самую необычную команду РПЛ-2021/22.

Паоло Ваноли – логичный кандидат, если в руководстве клуба возник запрос на стабильность и более строгое развитие. Однако личные перемены, тактические поиски, часть которых осталась незакрытыми, и глобальные смыслы превратили Виторию в интересного персонажа, без которого в РПЛ будет чуть скучнее.

Все цифры взяты с UnderStat.

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