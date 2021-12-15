15 декабря стало известно, что Руй Витория покинул пост главного тренера «Спартака». Бывший президент клуба Андрей Червиченко считает, что тот только выиграл, сбежав из сумасшедшего дома и получив неплохие деньги.

«Можно сказать, что история Руя Витории в «Спартаке» закончилась. Она была успешной? Для Витории, на мой взгляд, да. Он оказался в двойном выигрыше – и в деньгах, и из дурдома сбежал. Два плюса, это очевидно. На мой взгляд, то, что там творится, похоже на невменяемое что-то. Решения, которые принимаются, несуразные», – заявил Червиченко.

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