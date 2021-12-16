Португальский тренер Руй Витория опубликовал в инстаграме сообщение после разрыва контракта со «Спартаком». Специалист попрощался с болельщиками и сделал акцент на том, что они – главные лица клуба.
«Сегодня завершился мой путь в «Спартаке». Это была, наверное, самая сложная работа в моей карьере, потому что мне приходилось сталкиваться с огромным количеством проблем. Но величие клуба и болельщики заслуживают лояльности, которую я обещал с самого начала.
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Я благодарен за возможность тренировать большой российский клуб, один из лучших клубов Европы и мира. Отдельно хочу сказать о невероятных болельщиках «Спартака», которые всегда стояли за меня и всегда проявляли любовь ко мне. Они действительно заслуживают счастья», – написал Витория.
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- «Спартак» с Виторией остановился на 9-м месте в первой половине сезона. От лидирующего «Зенита» москвичи отстают на 15 очков.
- Также красно-белые с первого места вышли из группы Лиги Европы, в которой играли с «Наполи», «Лестером» и «Легией».
- Вероятным преемником Витории станет итальянец Паоло Ваноли.
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За день до увольнения «Матч ТВ» писал о том, что Витория отказывался покидать «Спартак». Причина – в принципиальности.
Источник – инстаграм Руя Витории
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