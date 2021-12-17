Госдума приняла закон о введении электронных паспортов для болельщиков (Fan ID) – решение было утверждено в третьем чтении на пленарном заседании.

Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года. Скорее всего, оформить паспорт можно будет через портал госуслуг, где будет отражена история действий болельщика на спортивных соревнованиях.

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Fan ID – персонифицированная карта зрителя, без которой люди не смогут попадать на матчи. Такая система была опробована в России на Кубке конфедераций-2017, чемпионате мира-2018 и Евро-2020. Подробно о внедрении Fan ID в России мы писали здесь

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