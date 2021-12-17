«Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера итальянца Паоло Ваноли. С новым коучем тут же провели пресс-конференцию, на которой итальянец рассказал о важной проблеме «Спартака», наследии Массимо Карреры и работе с Антонио Конте.

Что нужно исправить в «Спартаке»

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Что касается схемы игры, то все будет зависеть от игроков. Но в современном футболе схема может меняться по ходу игры. Решает не схема, а менталитет. Например, почему команда выходит с одним настроением на Лигу Европы, а в РПЛ другой настрой? Нам нужно это исправлять. Мы работаем на высоком уровне, я слежу за всеми чемпионатами. С российским футболом я знаком. Например, молодежная сборная показывает хорошие результаты. У вас интересный чемпионат.

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О Каррере

Конечно, я разговаривал с Массимо о «Спартаке», чтобы понять ситуацию. Он сотворил историю в этом клубе, и я в какой-то степени хочу повторить его путь. Последним тренером, который выиграл титул для «Спартака», был Массимо Каррера, который до этого тоже не имел большого опыта. Пусть это будет хорошей приметой.

Паоло Ваноли Фото: Getty Images

О судействе в России

Я сам замечал, что в России легко дают желтые карточки. Но с этим можно работать. Я выборочно подхожу к тому, какой путь выбирать. Это был осознанный выбор работать ассистентом. Сейчас я понимаю, что готов к самостоятельной работе. Когда тренер подписывает контракт, он понимает, куда идет. Руководство меня убедило в том, что будет сделано все для достижения результата.

О Конте и Сакки

Не могу вам сказать, сколько я здесь проработаю, я не волшебник. Моя задача – сконцентрироваться и делать свое дело. Хотел бы поблагодарить Антонио Конте за возможность работы с ним. Еще хотел бы поблагодарить Арриго Сакки, с которым я девять лет работал в разных сборных Италии. Они оба – мои учителя. Но я – Паоло Ваноли, у меня будет свой стиль. Считаю, что каждый должен делать свою работу. Я постараюсь не обращать внимания на посторонние вещи, это мой стиль работы. Я благодарен президенту клуба и совету директоров за возможность быть здесь.

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С Руем Виторией во главе «Спартак» вылетел в квалификации Лиги чемпионов, но занял первое место в группе ЛЕ. В чемпионате России команда барахтается в нижней части таблицы – смотри, сколько очков красно-белым до лидирующего «Зенита».

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