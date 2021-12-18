Владелец «Спартака» Леонид Федун объяснил, почему редко посещает матчи, а также рассказал, сколько денег в год тратит на управление клубом.
«Я не отошел [от дел] и не могу отойти, поскольку не могу бросить клуб. Содержание клуба – это достаточно большое удовольствие, и мы вместе с моим старшим партнером тратим 6-7 миллиардов рублей каждый год, чтобы поддерживать клуб. Просто у меня после ковида возникли определенные проблемы со здоровьем», – сказал Федун.
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Старшим партнером, вероятно, Федун назвал совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова.
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Новым главным тренером «Спартака» назначен итальянец Паоло Ваноли. Что он сказал на первой пресс-конференции?
Красно-белые, похоже, не ограничатся одним итальянцем. Спортивным директором клуба может стать соотечественник Ваноли из «ПСЖ».
Источник – «Россия 24».
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