Нападающий «Локомотива» Федор Смолов может перейти в одну из команд MLS. Об этом в выпуске шоу «7 инсайдов» сообщил Павел Городницкий.
«Как-то я упустил, что 15 декабря номинальный агент Феди Смолова Михаил Данилюк заключил договор с Дэном Мильштейном о том, что до мая 2022 года Мильштейн представляет интересы компании Pro Sports Management и может от ее лица вести переговоры. С кем? Естественно, с клубами MLS, потому что Дэн обычно занимается перетаскиванием российских хоккеистов в НХЛ. Здесь же нужно отправить российского футболиста в MLS. Какие клубы? «Нэшвилл», «Орландо», «Чикаго», «Остин», «Даллас» и некоторые другие. Так что Федя Смолов реально собрался в Америку, и я думаю, что «Локомотив» не будет скучать. Ну, а фанаты – тем более», – сказал Городницкий.
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Федор Смолов может стать свободным агентом уже летом – его контракт с «Локо» истекает. В РПЛ есть еще девять топов, которые скоро получат возможность поменять команду без переговоров о трансфере.
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Смолов – один из самых популярных спортсменов интернета наряду с Криштиану Роналду и Лионелем Месси. Но это если учитывать только пользователей «Одноклассников».
Источник: ютьюб-канал «Павел Городницкий».
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