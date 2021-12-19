Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить «Ференцварош». Это подтвердил исполняющий обязанности коуча венгерского клуба Чаба Мате.

После матча «Ференцвароша» с «Гонведом» в чемпионате Венгрии у Мате спросили о будущем тренере. «Любой, кто читает газеты, уже знает, кто это будет», – ответил венгр. Когда его попросили уточнить, имеет ли тренер в виду Черчесова, он ответил: «Думаю, да».

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Сам Черчесов пока не спешит объявлять о новом месте работы. По словам коуча, он ведет переговоры с несколькими клубами, в том числе и с чемпионом Венгрии.

Чемпионат Венгрии Черчесов возглавит лучший клуб Венгрии (Index.hu) ВЧЕРА В 17:51

«Контактирую ли с «Ференцварошем»? Веду переговоры с несколькими клубами, которые интересуются мной. В эту группу входят и венгры. Со мной также связались два клуба из Турции, еще есть интерес из нескольких других стран. Я все время нахожусь в размышлениях, что делать дальше. Приму решение на следующей неделе.

До этого у меня в голове была четкая цель: поехать на чемпионат мира в Катаре. К сожалению, с Россией мне не удалось достичь этой цели. И на данный момент у меня нет возможности сделать это с другой сборной. Вот поэтому нужно открываться новым возможностям. Я должен все проанализировать и решить, что лучше для меня, моей семьи и моего тренерского штаба. От «Легии» предложений у меня нет. Я говорю только о тех предложениях, которые у меня есть. А «Легия» – отличная команда, которая обязательно найдет свою игру, просто нужно время», – заявил Черчесов.

Медиа Венгрии уже сообщали , что он уже достиг договоренности с «Ференцварошем» после увольнения тренера Петера Штёгера.

Черчесова уже связывали с Венгрией, но не с клубом, а с национальной командой

Интерес к Черчесову также проявляли в Бельгии. Конечно, это не сборная, а клуб. Но вполне солидный – в нынешнем сезоне он рубился в еврокубках и борется за чемпионство страны.

Источник: Hungarian National Team Xtra, Interia.

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