Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, что он думает о назначении Паоло Ваноли на пост главного тренера «Спартака». По его мнению – это очередной временщик.

«Хотелось бы верить, конечно, что Ваноли сможет реализоваться в России, добьется успеха со «Спартаком». Но, если честно, всякая вера уже давно у всех пропала: за 10 лет сменилось 10 тренеров, это чистая лотерея. Печалит, что Ваноли привел с собой еще четыре человека. Для чего эти десанты здесь? Вот они сейчас здесь все почистят, разорят хозяина «Спартака» и улетят через год. И опять все начнется заново.

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Тренер по вратарям, по физподготовке, ассистент, аналитик. Не хватает еще своего диетолога – вообще отлично будет. Мне этот подход абсолютно непонятен. Ну если деньги некуда девать, пусть вкладывают в мини-футбол «Спартака» или в женский, например.

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Из варяга какой патриот? Приехали, заработали деньги и уехали. Чувства ответственности за переживания болельщиков и патриотизма у них нет и быть не может. Они заранее приезжают временщиками, в этом и проблема. Но тенденция приглашать иностранцев понятна – наша современная тренерская школа, к сожалению, не оправдывает себя на международной арене. Поэтому и важно ставить наших специалистов в штабы иностранцев – чтобы они учились европейским требованиям футбола», – заявил Колосков.

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