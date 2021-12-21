Паоло Ваноли возглавил «Спартак» после неудачного первого круга РПЛ. Самостоятельная работа 49-летнего коуча ограничилась отрезками в сборных Италии U-18 и U-19, москвичи – самый большой проект в его карьере. Он стал уже 17-м тренером красно-белых в 21 веке, и многих из них болельщики вспоминают с негативом.

В рейтинг вошли тренеры, проведшие в клубе хотя бы три месяца.

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14. Микаэль Лаудруп

Чемпионат России Колосков – о штабе Ваноли: «Они разорят Федуна и улетят через год» ВЧЕРА В 05:18

12 сентября 2008 – 15 апреля 2009

22 матча: 7 побед, 10 поражений, 5 ничьих. Процент побед – 31,8.

Микаэль Лаудруп в «Спартаке» Фото: Getty Images

Датчанин ворвался в клуб во время летнего перерыва сезона-2008 и заменил на должности Станислава Черчесова. Лаудруп оказался ужасной заменой: экс-игрок «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» совсем не справился с тренерством в России. Датчанин проиграл два стартовых матча в РПЛ: влетел 1:2 «Москве» и 0:1 «Рубину». Между этими встречами москвичи с трудом одолели чешский «Баник» в квалификации Лиги Европы. По сумме двух матчей красно-белые проскочили чехов 2:1, но без шансов на выход завершили групповой этап. В чемпионате положение было еще хуже: с Лаудрупом «Спартак» всего за 10 игр свалился с третьей строчки на восьмую. Известного датчанина оставили на следующий розыгрыш, но после одной победы в четырех турах его наконец прогнали.

«Я бы лично уволил Лаудрупа еще в конце прошлого года. Человек принял команду, которая шла в лидерах, и закончил чемпионат на восьмом месте. Убирают молодых спартаковских футболистов, а покупают средних легионеров. Мы с Егором (Титовым) много обсуждали, что происходит в «Спартаке» и действительно этого не понимали», – гасил датчанина Андрей Тихонов.

13. Невио Скала

10 декабря 2003 – 3 сентября 2004

32 матча: 12 побед, 14 поражений, 6 ничьих. Процент побед – 37,5.

Невио Скала в «Спартаке» Фото: Getty Images

Итальянец прибыл в клуб в декабре 2003-го и получил в распоряжение всю предсезонку перед сезоном-2004. Однако «Спартак» зашел в чемпионат в ужасном состоянии: клуб не выиграл в первых двух турах, в которых свел по 2:2 с «Динамо» и «Сатурном». Еще раньше москвичи отлетели от «Мальорки» в 1/16 Лиги Европы (1:3 по сумме двух игр) и получили 1:3 от ЦСКА в Суперкубке. Постепенно красно-белые набирали и к седьмому туру одержали уже четыре победы, после чего началась траурная серия из шести поражений подряд, после которой команда грохнулась на 10-ю строчку с тремя очками отрыва от зоны вылета. Итальянца оставили почти до сентября, но после 21-го тура все же сняли. «Спартак» плыл восьмым, где и остался по итогу сезона.

12. Унаи Эмери

10 июля 2012 – 26 ноября 2012

26 матчей: 12 побед, 11 поражений, 3 ничьи. Процент побед – 46.

Унаи Эмери («Спартак») Фото: Getty Images

Испанец заехал в «Спартак» перед сезоном-2012/13 и получил неплохой состав. Под тренера оформили еще несколько трансферов: появились Хосе Хурадо, Ким Чельстрём, Ромуло и еще несколько толковых игроков. Но Эмери не сумел синхронизировать состав и запомнился только «тренеришкой» от Дзюбы. Унаи руководил красно-белыми всего 17 туров, его уволили после разгрома от «Динамо» (1:5), которое прибило команду к седьмому месту. В Лигу чемпионов «Спартак» проник через квалификацию – редкая ачивка для красно-белых. В группе москвичи запомнились эффектным матчем на «Камп Ноу»: вели у «Барселоны» 2:1, но за последние 20 минут пропустили два от Месси. Группу с «Селтиком» и «Бенфикой» закончили на безнадежном последнем месте – к тому моменту Эмери уже не было в клубе, он руководил только в пяти турах.

11. Олег Кононов

12 ноября 2018 – 29 сентября 2019

36 матчей: 16 побед, 14 поражений, 6 ничьих. Процент побед – 44.

Олег Кононов, «Спартак» Фото: Getty Images

Кононов, как и Эмери, ушел из «Спартака» с неприятным прозвищем. Если будущий тренер «Севильи», «ПСЖ» и «Арсенала» вряд ли испортил карьеру провалом в Москве, то пиджак Кононову точно навредил. Его призвали спасти сезон-2018/19, в котором красно-белые к приходу нового тренера ползли на девятом месте. Олег Георгиевич вытянул команду на итоговую пятую строчку, но уже после 11-го тура сезона-2019/20 улетел из команды с того же девятого места. Фанаты яростно требовали отставки Кононова на протяжении нескольких месяцев: оскорбляли тренера с трибун и вывешивали баннеры с приглашением Олега Георгиевича покинуть клуб. Причинами ненависти оказались не только кислые результаты, но и отсутствие эмоций у Кононова, стеснительные пресс-конференции и осторожный стиль, хотя тренер собирался привить «Спартаку» атакующую красоту.

10. Мурат Якин

15 июня 2014 – 10 июня 2015

32 матча: 13 побед, 11 поражений, 8 ничьих. Процент побед – 41.

Мурат Якин в «Спартаке» Фото: Getty Images

Швейцарец классно работал в «Базеле» и даже заслужил похвалу от Жозе Моуринью, но, как и Эмери, раскрывать потенциал в «Спартаке» не стал. Якин руководил командой весь сезон-2014/15, который сложился для красно-белых ровно. Но еще летом вокруг тренера сложилась кислотная атмосфера. Якину купили только Куинси Промеса за 11,5 млн евро, хотя в три из четырех летних окон до этого вышвыривали по 30+ мультов. Плюс привезли токсичного Романа Широкова, который хамил тренеру и только портил обстановку.

«Были ли у меня в карьере тренеры-мудаки? Якин. Чистый. Я ему так и сказал, переводчик перевел. Я ему сказал: «Ты вообще никто, даже на тренера не похож, а рассказываешь, как мне играть». Я тогда приехал из сборной – он меня не ставил в состав. Что-то ему не понравилось», – геройствовал Широков.

Весь сезон команда чередовала победы с поражениями и так доехала до конца сезона на шестой строчке без попадания в еврокубки. Единственный турнир, где еще участвовал «Спартак» – Кубок России – тоже закончился неудачно. Красно-белые еще в октябре отлетели от «Рубина» 0:2 и сосредоточились на чемпионате. Зато при швейцарце в команде появилось много молодежи: заиграли Денис Давыдов, Вячеслав Кротов, Сергей Брызгалов, засветился даже Георгий Мелкадзе.

9. Дмитрий Аленичев

10 июня 2015 – 5 августа 2016

35 матчей: 17 побед, 12 поражений, 6 ничьих. Процент побед – 48.

Дмитрий Аленичев в «Спартаке» Фото: Imago

Аленичев попал в «Спартак» перед сезоном-2015/16 и воспринимался человеком, который вернет команде утраченный изысканный стиль. Экс-тренер тульского «Арсенала» стартовал действительно здорово: после ничьи 2:2 с «Уфой» в первом туре добыл три победы подряд и вознес красно-белых на третью строчку. Но дальше начались привычные для команды качели: москвичи больше не побеждали хотя бы два тура подряд на протяжении всего первого круга – прервали серию только в 20-м и 21-м турах. Благодаря финишному рывку красно-белые завершили сезон на пятой строчке и вклинились в квалификацию Лиги Европы. Еврокубковый поход в следующем сезоне стал катализатором работы Дмитрия Анатольевича, которого уволили после слива АЕК в двух матчах. Главная заслуга Аленичева в команде – багаж, который он оставил чемпионскому Каррере.

8. Руй Витория

24 мая 2021 – 15 декабря 2021

26 матчей: 9 побед, 11 поражений, 6 ничьих. Процент побед – 35.

Руй Витория Фото: Getty Images

Португалец – самый свежий провальный кейс красно-белых. Витория командовал 18 туров сезона-2021/22, но привел команду только к девятому месту в РПЛ. Под его руководством «Спартак» выкатывал семиматчевую серию без побед, обречено вылетел из квалификации Лиги чемпионов и ни разу не обыграл топ-клуб РПЛ. Но у тренера оказался единственный козырь, который заставил его полюбить огромную часть поклонников «Спартака». Португалец стал лицом ополчения против Заремы Салиховой, которая бесила фанатов красно-белых, при том, что был обречен на увольнение.

Руя звал спортивный директор Дмитрий Попов, но после раскола в совете директоров (после того, как туда вошла и вышла Зарема) его убрали. Витория остался один в клубе, и фанаты встали на его сторону. Плюс москвичи вышли с первого места из группы Лиги Европы, где дважды обыграли «Наполи» и опередили «Лестер». Эмоции от успеха в ЛЕ затмили ужасный провал в РПЛ у болельщиков, но руководство выкинуло Виторию после полугода работы.

7. Станислав Черчесов

19 июня 2007 – 14 августа 2008

45 матчей: 24 победы, 8 поражений, 13 ничьих. Процент побед – 53.

Станислав Черчесов в «Спартаке» Фото: Getty Images

Станислав Саламович приземлился на тренерскую должность после года работы спортивным директором. По ходу сезона-2007 красно-белым потребовалась смена тренера после поражения «Москве» в 13-м туре. Команда шла четвертой всего в одном очке от лидера, но Владимира Федотова хотели снять уже давно, а Черчесова как раз и брали спортивным директором, который уволит Федотова и займет его место. Владимир Григорьевич не устраивал клуб мягкостью по отношению к игрокам и резким ухудшением результатов. Станислав Саламович отлично стартовал, и большую часть сезона «Спартак» провел на первой строчке. Но поражение «Локомотиву» и ничья с «Сатурном» на финише чемпионата оставили красно-белых без чемпионства.

Следующий сезон москвичи начали с тем же тренером, но на этот раз результаты ухудшились. В кампании-2008 Черчесов проработал только 17 туров. Его уволили после гулкого поражения ЦСКА в РПЛ (1:5) и слива киевскому «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов (1:4). В чемпионате дела шли плохо – «Спартак» двигался четвертым, по ходу сезона падая аж на восьмую строчку. Плюс Черчесов разругался с игроками основы: после проигранного дерби отправил в дубль капитана Егора Титова и вице-капитанов Максима Калиниченко и Сантоса Моцарта.

6. Александр Старков

9 сентября 2004 – 26 апреля 2006

51 матч: 24 победы, 11 поражений, 16 ничьих. Процент побед – 47.

Александр Старков в «Спартаке» Фото: Imago

Латыш возглавлял «Спартак» перед Федотовым и продержался во главе полтора сезона. Старков выстрелил на Евро-2004 со скромной Латвией: сначала неожиданно вывел туда сборную, а потом помучил мощных соперников в группе. Латыши выковали нулевую ничью с Германией и едва не отобрали очки у будущих полуфиналистов чехов. Классный результат привлек к тренеру внимание красно-белых.

Сначала Старков довел сезон-2004: красно-белые страдали на девятой строчке и получили нового тренера перед 22-м туром. Конечно, Александр Петрович не спас сезон за оставшиеся туры, зато получил много времени для подготовки к следующему. В 2005-м «Спартак» выглядел мощнее и в итоге занял второе место – только ЦСКА опередил красно-белых. Новая попытка под руководством Старкова оказалась еще печальнее: в сезоне-2006 тренера выкинули уже после шестого тура. К тому моменту москвичи одержали всего одну победу и левитировали на 10-м месте. Масса хейта летела за скучный стиль красно-белых: латыш лепил тот же оборонительный стиль, который дал результат со сборной, но в «Спартаке» за такую манеру тут же выгоняют. К тому же Старков бесил игроков.

«Хочу, чтобы все знали: Александр Старков – человек, не отвечающий за слова и поступки. Во многих случаях он, по сути, пудрит мозги. Нам противостояли два дебютанта. Тем не менее тренер Старков не может их победить. Все слышали, как в конце матча с «Лучом» стадион скандировал: «Позор!» Трибуны адресовали это вовсе не судьям, а нам – игрокам и тренерам. Но Старкову не хватило смелости и мужества – и он все списал на травмы и судей. Да этим он просто унижает «Спартак», – бомбил Аленичев.

5. Доменико Тедеско

14 октября 2019 – 24 мая 2021

54 матча: 27 побед, 17 поражений, 10 ничьих. Процент побед – 50.

Доменико Тедеско, главный тренер «Спартака» Фото: Getty Images

Немец спасал сезон-2019/20, который Олег Кононов заруинил еще в первой трети. Доменико тоже забыл о стабильности, зато одерживал победы в важных матчах: в чемпионате замочили «Локомотив» (3:0), в Кубке разделались с ЦСКА (3:2). Эмоциональные победы удерживали добродушное отношение к Тедеско, тем более команда боролась за победу в Кубке. Из второстепенного турнира красно-белые вылетели в полуфинале от «Зенита», а в чемпионате закончили седьмым. Но вера в европейского тренера оказалась крепкой.

В сезоне-2020/21 Тедеско работал уже с полноценной предсезонкой и достал для клуба очередное серебро. «Спартак» отстал от «Зенита» на восемь очков – во многом из-за потерь в играх с андердогами. Москвичи прагматично действовали в атаке и с трудом вскрывали автобусы, из-за чего получали от команд из второй восьмерки. Потери очков с «Уфой», «Уралом», «Ахматом» и прочими оставили красно-белых без борьбы за чемпионство. Немца после успешного сезона не увольняли – он ушел сам, хотя в клубе уговаривали остаться. Доменико объявил об уходе задолго до конца сезона – появились опасения, что тренер забьет на остаток сезона, но он не потерял мотивацию и вывел «Спартак» в ЛЧ. А недавно Тедеско возглавил «Лейпциг».

4. Владимир Федотов

27 апреля 2006 – 19 июня 2007

60 матчей: 26 побед, 11 поражений, 23 ничьих. Процент побед – 43.

Владимир Федотов в «Спартаке» Фото: Imago

Федотов взял команду перед сезоном-2006, который оказался одним из самых успешных для «Спартака» в 21 веке. В плотной борьбе москвичи подошли лидером к середине сезона и продолжили битву за чемпионство до конца чемпионата. Красно-белые набрали одинаково очков с чемпионом ЦСКА, но уступили из-за дополнительных показателей. На сезон-2007 Федотов ожидаемо остался главным тренером, но магия из прошлого розыгрыша закончилась. «Спартак» начал в группе лидеров, но после удручающей серии из шести игр без побед во всех турнирах (четыре поражения) тренера моментально отправили в отставку.

Увольнения Владимира Григорьевича – действительно темная история. Тренер ставил стильный атакующий футбол и мощно развивал молодежь. При нем много играли Роман Павлюченко, Владимир Быстров, Александр Павленко, Никита Баженов, Роман Шишкин и Дмитрий Торбинский, появился 17-летний Александр Прудников. Бывший игрок ЦСКА сильно полюбился красно-белым, но долго руководить клубом ему не дали. Черчесов на посту спортивного директора дождался проблем с результатами и тут же занял место Федотова. Всего через два года после увольнения тренер скончался. По словам его супруги, причиной оказалась тяжелая депрессия из-за ухода из «Спартака».

3. Валерий Карпин

16 апреля 2009 – 31 мая 2012 и 26 ноября 2012 – 18 марта 2014

161 матч: 80 побед, 45 поражений, 36 ничьих. Процент побед – 50.

Валерий Карпин Спартак Москва Фото: From Official Website

Карпин спрыгнул с должности генерального директора к сезону-2009, когда Лаудруп старательно зарабатывал место в начале этого рейтинга. Валерий Георгиевич принял команду к пятому туру на 10-й строчке и мгновенно пересобрал ее. Красно-белые закончили розыгрыш на второй строчке и готовились к первой предсезонке с Карпиным. В сезоне-2010 москвичи не провалились, но заняли только четвертое место.

Сезон-2011/12 стал переходным и необычайно длинным (44 тура) – лига эмигрировала на систему «осень-весна». В изнурительном марафоне Карпин снова сработал отлично и привел «Спартак» ко второму серебру за три года. После тренер взял паузу: он еще по ходу сезона хотел уйти и даже писал заявление, которое не принял Федун. Но вернулся уже спустя полгода – возглавил красно-белых после увольнения Эмери. В сезоне-2012/13 он привел команду к еще одному четвертому месту, а весной следующего розыгрыша попал в мощный кризис: москвичи провалили весну 2014-го, и Карпина уволили. Карпин стабильно держал «Спартак» в топ-4 РПЛ и даже завоевал трофей – легендарный Копа дель Соль. Плюс запомнился крутой еврокубковой кампанией в сезоне-2010/11: «Спартак» доехал до четвертьфинала Лиги Европы и по пути убрал сильный «Аякс» с роскошным домашним разгромом 3:0.

2. Массимо Каррера

5 августа 2016 – 22 октября 2018

89 матчей: 49 побед, 21 поражение, 19 ничьих. Процент побед – 55.

Массимо Каррера Фото: Getty Images

Итальянец входил в штаб Дмитрия Аленичева и после его увольнения на старте сезона-2016/17 оказался исполняющим обязанности. В клубе ждали Курбана Бердыева, но нынешний главный тренер «Кайрата» разругался с Федуном и не возглавил «Спартак». В итоге Каррера неожиданно оказался главным. Еще более неожиданным стал результат розыгрыша – итальянский ноунейм привел красно-белых к первому за 16 лет титулу РПЛ и взорвал в эйфории половину Москвы. Летом 2017-го Массимо завоевал еще и Суперкубок России – так часто трофеи москвичи не получали очень давно.

Правда, эмоции после успеха закончились, а тренерские скиллы Карреры оказались посредственными. В постчепионском сезоне-2017/18 «Спартак» вскарабкался только на третью строчку, а в еврокубках добрался лишь до 1/16 Лиги Европы, зато подарил сочный разгром «Севильи» в группе ЛЧ. Следующий розыгрыш оказался еще печальнее, и после 11 туров итальянца прогнали из «Спартака», который шел на шестом месте в РПЛ, всего на очко отставая от второго места. Неоднозначное увольнение не понравилось болельщикам, но, вероятно, Федун изгнал итальянца не только за спортивные результаты. Президент раскрыл агентские махинации Марко Трабукки и Тимура Гурцкая, Массимо как их клиент пострадал. Прощание с чемпионом оказалось совсем некрасивым: под новостью об отставке итальянца на официальном сайте красно-белых красовалось фото стадиона.

1. Олег Романцев

1997 – июнь 2003

147 матчей (в 21 веке): 74 победы, 48 поражений, 25 ничьих. Процент побед – 50.

Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев Фото: Imago

Большая часть тренерской карьеры Олега Ивановича прошла в 20 веке, но при этом он все равно оказался самым титулованным тренером «Спартака» в 21-м. Романцев собрал с командой за этот промежуток два чемпионства и Кубок России. Еще кучу трофеев тренер оставил в 1990-х. Но последние сезоны под руководство тренера прошли неудачно. В 2002 году москвичи даже установили антирекорд Лиги чемпионов, проиграв все шесть матчей на групповом этапе и забив всего раз. А ведь в 1995-м выковали рекорд с шестью победами в группе. «Спартак» постепенно вкатывался в кризис, из которого не выбрался до сих пор. Помешать разрушению команды не смог даже великий тренер.

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