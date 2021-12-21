Генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко вспомнил период работы на должности президента санкт-петербургского «Зенита», когда ему задали вопрос о том, где для него задачи интереснее – в «Дом.РФ» или в правительстве.

«Трудно сказать, это очень разная работа, но общая, глобальная задача – развитие. Я вспоминаю, отматываю – был главой Кировского района, любил страшно это дело. Потом стал президентом «Зенита» – я думал, что всю жизнь буду им, хотел строить клуб, как «Барселону». Думал, умру – стадион моим именем, как «Бернабеу», назовут. Я шучу, конечно. Но на самом деле я увлекся этим и все. Государственная служба на высоком уровне – это другая философия, другая ответственность. Потому что ты вырабатываешь политику, от твоих решений многое зависит – жизни людей», – приводит слова Мутко РБК.

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