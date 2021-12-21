Экс-главный тренер сборной России, недавно возглавивший венгерский «Ференцварош», Станислав Черчесов составил памятку, как тренерам нужно работать с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Памятка для тренера, как нужно работать с футболистом Дзюбой, чтобы выжимать максимум – пункт первый: принимать Артема таким, какой он есть. Пункт второй: смотрите на первый пункт», – заявил Черчесов.

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Дзюба сыграл свой последний матч в составе сборной России в июне на групповом этапе чемпионата Европы. Новый главный тренер сборной Валерий Карпин включил Дзюбу в расширенный состав команды на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, но он отказался от вызова, сославшись на неоптимальную форму. В расширенный состав на ноябрьские игры Артема не включили.

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Артем Дзюба отказался от игры за сборную России под новым руководством. Без нападающего «Зенита» команда показала плохую игру, не прошла отбор в Катар и загремела в стыковые матчи. Он весной вернется героем?

А пока Дзюба отписался от официального аккаунта сборной России в инстаграме. Обиделся?

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