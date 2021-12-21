21 декабря стало известно, что нападающий Эрик Ботеим близок к переходу в «Краснодар».

Avisa Nordland и Nettavisen сообщали, что от «Краснодара» поступило предложение на сумму около пяти миллионов евро. Но, по информации Discovery, ставка будет значительно выше – порядка 10 миллионов евро. Это будет плата за трансфер в размере 8 млн евро + 2 млн в качестве бонусов.

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«Это сказка на все времена в норвежском футболе. Год назад его чуть не выгнали из «Русенборга» ни за что. Они думали, что он ничего не стоит, ноль евро. Сейчас же идет разговор о 10 миллионах евро. Это просто безумие, – сказал эксперт по норвежскому футболу Йоаким Йонссон. – Это безумная продажа «Будё/Глимт». Если некоторые норвежцы задаются вопросом о ценности игры в Европе, теперь они могут получить ответ. Йенс Петтер Хауге (в 2020-м перешел в «Милан» за 4,8 млн евро), Патрик Берг (20 декабря перешел в «Ланс» за 4,5 млн) и Ботеим внесли дополнительный прирост стоимости из-за игры в еврокубках».

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Эрик Ботеим Фото: Getty Images

Ботеим пройдет медицинское обследование в Мюнхен. В ближайшее время «Краснодар» подтвердит факт трансфера.

«Краснодар» никогда не предоставляет информацию по трансферам. Ни про потенциальные сделки, ни про слухи. Слухи возникают вокруг разных футболистов, но мы это не комментируем», – сказал Eurosport.ru пресс-атташе клуба Антон Тихий.

Алексей Ионов, Виктор Гончаренко Фото: Getty Images

«Это особый случай. Конечно, ему есть за что благодарить «Будё/Глимт», но больше всего стоит благодарить себя. Больше никто за него не забивал. Многие клубы видят, что он стал более цельным, – продолжил Йонссон. – С 14-15 лет за ним следят зарубежные клубы, и это правильно. Многие игроки уходят в молодом возрасте, и если и был кто-то, кто мог уйти раньше, так это Эрик Ботеим. Он был одной из самых ярких звезд в своей возрастной группе. Я почти уверен, что его карьера сложилась бы иначе, если бы он ушел раньше, хотя, конечно, этого теперь никогда не узнать.

Это безумная цена. Это хорошо для норвежского футбола. Это продажи элитного уровня. Берг за 4,5 млн вчера, Ботеим сегодня вдвое превысил эту сумму. Это тоже оставляет след. Это приносит больше денег норвежскому футболу, а также улучшает репутацию за рубежом».

Эрлинг Холанн, сборная Норвегии Фото: Getty Images

Сумма, предложенная за Ботеима, перекрыла сумму продажи, пожалуй, наиболее известного сейчас норвежского футболиста Эрлинга Холанна. В 2018 году он перешел из «Мольде» в «Ред Булл» из Зальцбурга за 6 миллионов евро. Он пока второй по стоимости проданный игрок норвежского футбола. Лидирует Джон Карью, перешедший в «Валенсию» в 2000 году – 7,5 млн евро.

Между тем, Холанном интересуется «Барселона». Президент «Барселоны» Жоан Лапорта встретился с его агентом Мино Райолой, чтобы обсудить детали возможного трансфера

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