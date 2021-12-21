20 декабря «Спартак» в твиттере намекнул на скорый трансфер, сопроводив пост песней Боба Марли. Почти сразу появилась информация, что новичком красно-белых станет ямаец Шамар Николсон.

21 декабря «Спартак» официально подтвердил догадки: контракт с форвардом рассчитан до 2026 года.

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Бельгийское издание La DH Les Sports сообщало, что за 24-летнего игрока «Шарлеруа» получит 10 млн евро. Позже телеграм-канал «Ложа прессы» добавил, что «Спартак» выложит за форварда меньше – 6,5 млн.

В любом случае «Шарлеруа» прилично заработает на игроке: в 2019 году бельгийский клуб заплатил за него словенскому «Домжале» 1,5 млн евро. И не прогадал: в 18 матчах сезона-2021/22 Шамар оформил 13+5. В активе Николсона 10 мячей за 29 игр в джерси сборной Ямайки.

Проверять Николсона будет Паоло Ваноли. Итальянец только приступил к работе в «Спартаке». И он пока не попал в наш рейтинг худших и лучших коучей красно-белых

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