Объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» в полном составе приняло решение отказаться от оформления Fan ID.

«Мы против этой необоснованной меры. Данные нововведения, продвигаемые при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными. Такие правила игры идут вразрез с интересами болельщиков и футбола в целом. Фанаты всегда выступали за поддержку своих команд, полные стадионы и атмосферу праздника на матчах. Но навязываемое Fan ID превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию», – гласит заявление «Ландскроны» в телеграме.

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Источник: телеграм-канал «Ландскрона».

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