Бывший вратарь «Спартака» Дмитрий Хомич рассказал, как у него произошла стычка с Артемом Дзюбой в тот период, когда оба выступали за московский клуб.
– Каким запомнил молодого Дзюбу?
Ad
– Никаким.
ЧМ. Квалификация. Европа
«Не хочу быть крайним». Дзюба – о возвращении в сборную
– Он боялся всего?
– Да. Интересно, кто раскрыл его, в «Спартаке» он молчал.
– Как относишься к его публичности?
– Я вообще не хочу про него говорить. Слишком много говорят.
– Гнилой человек?
– Ну, я его в «Спартаке» закрывал, подсрачниками гонял.
– За что?
– За длинный язык.
– А говоришь, что он молчал.
– Не на того просто нарвался.
– Шутил над тобой?
– Давно, не помню подробности. Чего-то в квадрате. Я ему: «Рот прикрой, молчи» – «Да-да-да» – «Хорошо. Подождем, когда тренировка закончится». Потом зашел в его номер, взял за горло и сказал: «Еще раз что-то скажешь… Смотри у меня» – «Все, понял». Тема закрылась, – рассказал Хомич.
Артем Дзюба отказался от игры за сборную России под новым руководством. Без нападающего «Зенита» команда показала плохую игру, не прошла отбор в Катар и загремела в стыковые матчи. Он весной вернется героем?
А пока Дзюба отписался от официального аккаунта сборной России в инстаграме. Обиделся?
Источник – Sports.ru
Чемпионат России
Черчесов составил памятку тренерам о том, как работать с Дзюбой
Чемпионат России
Дзюба, Бакаев и Азмун. Топы РПЛ, у которых летом истекут контракты
Реклама
Ad
Реклама
Ad