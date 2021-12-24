Бывший вратарь «Спартака» Дмитрий Хомич рассказал, как у него произошла стычка с Артемом Дзюбой в тот период, когда оба выступали за московский клуб.

– Каким запомнил молодого Дзюбу?

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– Никаким.

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– Он боялся всего?

– Да. Интересно, кто раскрыл его, в «Спартаке» он молчал.

– Как относишься к его публичности?

– Я вообще не хочу про него говорить. Слишком много говорят.

– Гнилой человек?

– Ну, я его в «Спартаке» закрывал, подсрачниками гонял.

– За что?

– За длинный язык.

– А говоришь, что он молчал.

– Не на того просто нарвался.

– Шутил над тобой?

– Давно, не помню подробности. Чего-то в квадрате. Я ему: «Рот прикрой, молчи» – «Да-да-да» – «Хорошо. Подождем, когда тренировка закончится». Потом зашел в его номер, взял за горло и сказал: «Еще раз что-то скажешь… Смотри у меня» – «Все, понял». Тема закрылась, – рассказал Хомич.

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