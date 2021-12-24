Нападающий «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанн поздравил Эрика Ботеима с переходом в «Краснодар».

«Поздравляю! Позаботьтесь о нем, «Краснодар», – написал Холанн в сторис инстаграма, опубликовав фото Ботеима и гендиректора «быков» Владимира Хашига.

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21-летний Ботеим перешел в «Краснодар» из «Будё/Глимт» и подписал контракт до лета 2025 года. Сумма трансфера – рекорд Норвегии. Столько не платили даже за Холанна

Чемпионат Германии «Сити» готов заплатить за Холанна 75 млн евро летом (Bild) 8 ЧАСОВ НАЗАД

Чемпионат России «Краснодар» побил рекорд Норвегии. Столько не платили даже за Холанна 21/12/2021 В 18:05