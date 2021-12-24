Нападающий «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанн поздравил Эрика Ботеима с переходом в «Краснодар».
«Поздравляю! Позаботьтесь о нем, «Краснодар», – написал Холанн в сторис инстаграма, опубликовав фото Ботеима и гендиректора «быков» Владимира Хашига.
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21-летний Ботеим перешел в «Краснодар» из «Будё/Глимт» и подписал контракт до лета 2025 года. Сумма трансфера – рекорд Норвегии. Столько не платили даже за Холанна.
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В составе «Будё/Глимт» Ботеим провел 46 матчей, забил 22 мяча и отметился 10 ассистами. Он был одним из тех, кто вынес «Рому» 6:1.
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