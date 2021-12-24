Конфликт владельца «Спартака» Леонида Федуна и генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова не заканчивается даже спустя год. Бывший гендир красно-белых заявил, что при найме на работу Федун предложил ему акции московского клуба и написал расписку. Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020-го. Он требует от клуба выплату компенсации, дело дошло до кассационного суда.

«Вчера состоялось заседание суда. На предварительном слушании рассмотрели предоставленную мной расписку, которую написал лично Леонид Федун. Суд назначен на 28 января, там должно быть окончательное решение. Леонид Арнольдович должен выплатить мне определенную часть средств, потому что при найме на работу мне был предложен процент от футбольного клуба «Спартак», то есть его акции. Я не хотел говорить об этом публично, но последние события, которые происходят в суде, и то, как действует акционер клуба, не оставили мне выбора. Это только начало, и скоро все узнают правду. Считаю, что это станет полной потерей деловой репутации другой стороны», – убежден Газизов.

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По информации «Матч ТВ» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник, речь идет о 10% акций клуба. Другой источник сообщает, что Газизов обещал вернуть расписку и тем самым 10% акций «Спартака» после того, как Федун полностью осуществил бы выплаты всех компенсаций при увольнении. Третий источник заявил, что в документах фигурирует дополнительный бонус в 1 миллион евро за каждый год контракта Газизова со «Спартаком» в том случае, если московский клуб будет в зоне еврокубков.

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Шамиль Газизов, генеральный директор ФК «Уфа» Фото: Getty Images

«Спартак» получил иск от Газизова на 101 млн рублей – это подтвердила представляющая интересы «Спартака» юрист Татьяна Завьялова. «Спартак» действительно получил новый иск на 101 миллион рублей с учетом пеней и штрафов. За выход «Спартака» в еврокубки. Только в иске, к сожалению, присутствуют ошибки. Неверно указан сезон. Требования сформулированы по сезону-2020/21. «Спартак» не заключил с господином Газизовым никаких договорных отношений, опцион никогда подписан не был. Основанием к иску послужила некая бумага, написанная Федуном. Собственно, Леонид Арнольдович привлечен в качестве ответчика по этому иску», – заявила Завьялова.

Юрист также призвала Газизова связаться с ней и обсудить сиутацию. «В очередной раз призываю Шамиля Газизова: пожалуйста, свяжитесь со мной, что бы вы обо мне ни думали, что бы ни говорили про меня в своих интервью. Я профессиональный человек и готова вас услышать, у меня есть большой опцион на переговоры с вами. Пожалуйста, просто свяжитесь со мной. Давайте просто поговорим о том, что вы хотите, что мы можем от вас услышать, на что согласиться. Худой мир всегда лучше доброй войны», – сказала представитель «Спартака».

Газизов моментально отреагировал, но отказался идти навстречу. Гендиректор «Уфы» рассказал примерное содержание расписки и объяснил, почему он не станет связываться с Завьяловой.

«В расписке были обязательства при выполнении определенных аспектов. Расписка написана лично Федуном. Акции? Там есть сноски: о деньгах и определенных акциях «Спартака» при достижении результатов. Это было дополнение, когда меня нанимали на работу. Юрист «Спартака» призвала со мной связаться? Лично со мной никто не связывался: ни «Спартак», ни представители клуба. Никаких предложений не было. Все это ерунда. Что касается слов юриста, что у нее нет документа, при которых Федун должен отдать мне акции, она же была на суде. В суде была предоставлена расписка. Я же не выдумываю – это подсудное дело», – заверил Газизов.

Леонид Федун Фото: Getty Images

Тогда в дело вступил сам Федун, который сделал заявление через пресс-службу «Спартака». Он объяснил, почему ничего не должен Газизову, несмотря на расписку.

«Документ, приложенный к иску, не является договором. Это всего лишь лист бумаги, написанный моей рукой в процессе обсуждения условий – там даже нет даты и времени. Условия обсуждались не один день и не один раз, по итогам обсуждений был заключен трудовой договор. А то, о чем сейчас говорит Газизов – всего лишь его пожелания, которые не были одобрены клубом и советом директоров. Если Газизову нравится обсуждать наши взаимоотношения через медиа, это его право. Мы же оставляем за собой право обратиться в компетентные органы для изучения законности агентских комиссий за Кокорина и Урунова. Газизов сам выбрал быстрый заработок на этих сделках вместо долголетней работы с клубом», – заявил Федун.

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