Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин и полузащитник «Химок» Павел Мамаев проводят совместный отпуск в Дубае.

Нападающий флорентийского клуба опубликовал видео с Мамаевым в инстаграме. «Больше не хулиганы», – подписал Александр, но позже удалил ролик.

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В октябре 2018 года футболисты попали в тюрьму после того, как отметили 10-летие дружбы. В окончании празднования, которое длилось всю ночь, Кокорин ударил стулом чиновника Минпромторга Дениса Пака. Также компания избила водителя Виталия Соловчука. Футболисты освободились в сентябре 2019-го.

С тех пор Кокорин сменил несколько клубов. После аренды в «Сочи» он отправился в «Спартак», а оттуда – в «Фиорентину».

«Краснодар» сразу расторг контракт с Мамаевым. После освобождения Павел заключил соглашение с «Ростовом», а в декабре 2021-го перешел в «Химки».

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