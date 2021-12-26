Мадридский «Реал» заинтересован в полузащитнике Арсене Захаряне. В подготовке сделки с испанской стороны участвуют бывший спортивный директор мадридцев Предраг Миятович, агент Срджан Еремич и представитель Луки Модрича Владо Лемич. В начале ноября Лемич и Еремич были в Москве и переговорили с Желько Бувачем.

«Мадридский клуб хочет оформить трансфер Захаряна летом 2022 года. Самым вероятным вариантом является покупка полузащитника с последующей арендой в «Динамо» еще на сезон. Сумма трансфера может составить около 20 млн. евро. С бонусами сумма может возрасти до 25 млн евро», – приводит «Чемпионат» слова источника, знакомого с ситуацией.

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