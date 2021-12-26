Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не хочет, чтобы клуб продлил контракт с нападающим Артемом Дзюбой. Об этом информируют источники, близкие к руководству.

«Текущее соглашение нападающего с питерским клубом истекает летом 2022 года. Семак не хочет, чтобы оно продлевалось», – заявил один из источников.

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Второй источник подтвердил сведения и пояснил, что в нынешнее соглашение форварда включена опция автоматического продления договора на еще один сезон в случае, если в текущем он отыграет за «Зенит» более 70% времени. Пока это условие не выполнено.

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