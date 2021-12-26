В следующем сезоне у московского «Спартак» будет специальный логотип, посвященный 100-летнему юбилею клуба. «Спартак» был основан 18 апреля 1922 года, и ожидается, что примерно в это же время в 2022-м будет представлен юбилейный логотип.

А пока логотип появлялся на различных просочившихся в сеть изображениях товара из новой спартаковской коллекции Nike. Основанный на обычном гербе клуба, он имеет ленту в нижней части рисунка с указанием 1922 и 2022 годов, а также текст «100 лет».

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Источник – footyheadlines.com.

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