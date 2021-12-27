Легенда «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, почему его сын Арсений оказался в академии московского «Спартака».

Арсений – младший сын Аршавина от брака с телеведущей Юлией Барановской. В академию «Спартака» он поступил в ноябре 2020 года.

Ad

«Со мной никто не советовался. Как я понимаю, Юле Барановской помог Рохус Шох – и Арсений оказался в «Спартаке». Я уже ездил смотреть его игру. Он левша, ему нравится футбол – это сейчас главное. А в какой команде играть – вопрос второй.

Чемпионат России Дочь Аршавина выступит в шоу «Новые танцы» на ТНТ 08/10/2021 В 13:31

Меня сложно представить болеющим за «Спартак». Если только команда будет играть в еврокубках, но это другое. Все-таки я буду болеть за успехи сына, а результаты «Спартака» меня не будут сильно волновать», – заявил Аршавин в интервью «Спорт-Экспресс».

В родном клубе Аршавина – настоящий скандал. Семак против продления контракта Дзюбы с «Зенитом». В чем причина?

Чемпионат России Жирков и Аршавин претендовали на «ЗМ». Шава обошел Златана и Бензема 01/09/2021 В 09:00