Легенда «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, почему его сын Арсений оказался в академии московского «Спартака».
Арсений – младший сын Аршавина от брака с телеведущей Юлией Барановской. В академию «Спартака» он поступил в ноябре 2020 года.
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«Со мной никто не советовался. Как я понимаю, Юле Барановской помог Рохус Шох – и Арсений оказался в «Спартаке». Я уже ездил смотреть его игру. Он левша, ему нравится футбол – это сейчас главное. А в какой команде играть – вопрос второй.
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Меня сложно представить болеющим за «Спартак». Если только команда будет играть в еврокубках, но это другое. Все-таки я буду болеть за успехи сына, а результаты «Спартака» меня не будут сильно волновать», – заявил Аршавин в интервью «Спорт-Экспресс».
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Источник: «Спорт-Экспресс».
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