Стала известна возможная зарплата нападающего Артема Дзюбы в случае перехода из «Зенита» в «Рубин».

По информации Metaratings.ru, в Казани 33-летний форвард будет получать 1 миллион евро в год без учета бонусов. Контракт Дзюбы с «Зенитом» истекает летом 2022 года, но «Рубин» готов подписать футболиста уже этой зимой. Правда, казанцы не намерены платить за трансфер более трех миллионов евро.

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Вероятность перехода Артема Дзюбы из «Зенита» в «Рубин» оценил футбольный агент Алексей Сафонов. По его мнению, сделка вполне реальна.

Чемпионат России Семак против продления контракта Дзюбы с «Зенитом» («Чемпионат») ВЧЕРА В 08:03

– У Дзюбы неплохие отношения со Слуцким, для нашего чемпионата это очень хороший нападающий. Так что все вполне реально. В последнее время Дзюба получает все меньше игрового времени. Да и отношения в Питере у него не очень сложились. В «Спартаке» стал изгоем и в «Зените» своим не стал.

– Была информация, что Семак вовсе не против его ухода…

– А почему он должен быть против? У них явно натянутые отношения. Все же видели, как Дзюба вышел на замену и тут же забил переломный гол. А потом показывал Семаку, что я должен быть здесь, на поле. Вся страна это видела. Зачем Семаку это нужно? Тем более ему говорят: уберешь Дзюбу – возьмем тебе какого-нибудь бразильца. Вон Клаудиньо здорово играет, приятно смотреть.

Сергей Семак и Артем Дзюба («Зенит») Фото: Getty Images

– Как может отнестись к этой истории руководство клуба?

– Как оно может отнестись, если хороший игрок с зарплатой 3,5 млн евро сидит на лавке? Давайте я трех своих родственников посажу с хорошей зарплатой на лавку «Зенита». Понимаю, что «Газпром» – мечты сбываются. Но не настолько же.

– Что «Рубину» делать с его зарплатой?

– Если Дзюба хочет играть – пойдет на понижение. Он же не молодеет, — сказал Сафонов в интервью «Советскому спорту».

Ранее стало известно, что Семак против продления контракта Дзюбы с «Зенитом». В чем причина?

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