Стала известна возможная зарплата нападающего Артема Дзюбы в случае перехода из «Зенита» в «Рубин».
По информации Metaratings.ru, в Казани 33-летний форвард будет получать 1 миллион евро в год без учета бонусов. Контракт Дзюбы с «Зенитом» истекает летом 2022 года, но «Рубин» готов подписать футболиста уже этой зимой. Правда, казанцы не намерены платить за трансфер более трех миллионов евро.
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Вероятность перехода Артема Дзюбы из «Зенита» в «Рубин» оценил футбольный агент Алексей Сафонов. По его мнению, сделка вполне реальна.
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Семак против продления контракта Дзюбы с «Зенитом» («Чемпионат»)
– У Дзюбы неплохие отношения со Слуцким, для нашего чемпионата это очень хороший нападающий. Так что все вполне реально. В последнее время Дзюба получает все меньше игрового времени. Да и отношения в Питере у него не очень сложились. В «Спартаке» стал изгоем и в «Зените» своим не стал.
– Была информация, что Семак вовсе не против его ухода…
– А почему он должен быть против? У них явно натянутые отношения. Все же видели, как Дзюба вышел на замену и тут же забил переломный гол. А потом показывал Семаку, что я должен быть здесь, на поле. Вся страна это видела. Зачем Семаку это нужно? Тем более ему говорят: уберешь Дзюбу – возьмем тебе какого-нибудь бразильца. Вон Клаудиньо здорово играет, приятно смотреть.
Сергей Семак и Артем Дзюба («Зенит»)
Фото: Getty Images
– Как может отнестись к этой истории руководство клуба?
– Как оно может отнестись, если хороший игрок с зарплатой 3,5 млн евро сидит на лавке? Давайте я трех своих родственников посажу с хорошей зарплатой на лавку «Зенита». Понимаю, что «Газпром» – мечты сбываются. Но не настолько же.
– Что «Рубину» делать с его зарплатой?
– Если Дзюба хочет играть – пойдет на понижение. Он же не молодеет, — сказал Сафонов в интервью «Советскому спорту».
Ранее стало известно, что Семак против продления контракта Дзюбы с «Зенитом». В чем причина?
Легенда «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, как его сын Арсений оказался в академии «Спартака».
Источники: Metaratings.ru, «Советский спорт»
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