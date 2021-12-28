Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий даль большое интервью The Athletic, в котором рассказал о знакомстве с сэром Алексом Фергюсоном, помощи Романа Абрамовича и шансах на возвращение к работе в Англии.

О первой встрече с Алексом Фергюсоном

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«Это было в 2009 году на «Олд Траффорд», ЦСКА играл с «МЮ» на групповом этапе Лиги чемпионов. Я только-только возглавил команду, поэтому очень нервничал. Когда мы прибыли на стадион, Алекс Фергюсон меня не знал. Он направился в мою сторону, и я попытался обратиться к нему: «Привет-привет, я твой соперник». Но он прошел мимо. Он не узнал, кем был этот парень. Без шансов.

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Когда у нас была еще одна встреча, может быть, через три или четыре года, я рассказал ему об этой истории. «О, сэр Алекс, вы не слишком вежливы, потому что не пожал мне руку». И он спрашивал меня, как это возможно. Всякий раз, когда мы встречаемся и пожимаем друг другу руки, я шучу: «Вы уверены, что знаете меня?» В ответ он смеется, говоря, чтобы я больше не поднимал этот вопрос».

О Романе Абрамовиче

Роман Абрамович, владелец «Челси» Фото: Getty Images

«Он мне очень помог. Он дал мне много советов: например, порекомендовал определенную школу, чтобы выучить английский язык. Он дал мне много возможностей. Я мог приходить на каждую тренировку «Челси», когда тренером был Антонио Конте. Я мог смотреть все: от первой команды до академии. Он открыл для меня все двери «Челси».

Он также следит за тем, чтобы больше слушать, чем говорить. Это ненормально для больших людей. Обычно они только говорят, говорят, говорят. И почти никогда не слушают. Но он всегда задавал вопросы. Забавно, но когда мы разговаривали, он всегда спрашивал меня, что тренер хочет от владельца клуба. Я же постоянно спрашивал, чего хочет владелец от тренера».

О возвращении в Англию

«Я должен быть реалистом. Когда у меня была первая попытка закрепиться в Англии, это было очень сложно. Мне было непросто устроиться на работу, особенно в Премьер-лиге. Даже в Чемпионшипе.

У меня не было много предложений. Я реалист, поэтому и вернулся в Россию. Я не получаю предложений из Англии, потому что это футбольная жизнь. Если вы неконкурентоспособны, через короткое время о вас все забудут.

Я очень горжусь тем, что мы сделали в ЦСКА, и тем, что был тренером сборной России. Но дело не только в титулах или работе со сборной. Я помог развить многих игроков, которые сейчас играют в лучших командах мира. Это такое же большое достижение».

Источник: The Athletic

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