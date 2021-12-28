Нападающий «Крыльев Советов» и сборной России Иван Сергеев близок к переходу в «Зенит».
26-летний футболист находится в Санкт-Петербурге и проходит медосмотр – об этом сообщил гендиректор «Зенита» Александр Медеведев.
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«Сергеев сейчас проходит медосмотр. Следующим шагом будут переговоры с ним и «Крыльями Советов», – сказал Медведев в интервью РИА Новости.
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Агент Ивана Сергеева Юрий Штромбергер заявил, что для оформления трансфера «Зениту» придется выплатить отступные, прописанные в контракте форварда.
«Иван пока проходит медобследование. Клубы сейчас договариваются. «Зенит» должен будет выплатить отступные, прописанные в контракте у Ивана, если захочет видеть его в команде. Сумму называть не буду. Договоренность уже близко – думаю сегодня-завтра. Сейчас клубы между собой решают», – сообщил Штромбергер Sport24.
Вероятно, подписание Ивана Сергеева увеличивает шансы на расставание с Артемом Дзюбой – против продления контракта с форвардом уже выступал Сергей Семак.
Новым клубом Дзюбы может стать «Рубин» – предполагаемая зарплата форварда в Казани уже известна.
Источники: РИА Новости, Sport24
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