Форвард «Зенита» Артем Дзюба разместил на своей странице в инстаграме список самых результативных футболистов РПЛ по итогам 2021 года, в котором идет на первом месте, опережая своего одноклубника Сердара Азмуна и спартаковца Александра Соболева.

Это произошло после того, как генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что нападающий «Крыльев Советов» из Самары Иван Сергеев в настоящее время проходит медосмотр для клуба. Чуть ранее появилась информация, что Дзюба рассматривает возможность перехода в казанский «Рубин».

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«Когда говорят, что ты уже не тот», – подписал пост Артем.

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