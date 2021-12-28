Форвард «Зенита» Артем Дзюба разместил на своей странице в инстаграме список самых результативных футболистов РПЛ по итогам 2021 года, в котором идет на первом месте, опережая своего одноклубника Сердара Азмуна и спартаковца Александра Соболева.
Это произошло после того, как генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что нападающий «Крыльев Советов» из Самары Иван Сергеев в настоящее время проходит медосмотр для клуба. Чуть ранее появилась информация, что Дзюба рассматривает возможность перехода в казанский «Рубин».
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Медведев анонсировал переход Сергеева из «Крыльев» в «Зенит»
«Когда говорят, что ты уже не тот», – подписал пост Артем.
Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев близок к переходу в «Зенит» – он в Санкт-Петербурге и проходит медосмотр
Новым клубом Дзюбы может стать «Рубин» – предполагаемая зарплата форварда в Казани уже известна
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Стала известна возможная зарплата Дзюбы в «Рубине»
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Семак против продления контракта Дзюбы с «Зенитом» («Чемпионат»)
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