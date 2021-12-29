Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович ответил, хотел ли бы он поработать с нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным.
– Хотели бы Кокорина себе в команду?
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– Так же меня можно спросить: «Если Месси не будет доволен в «ПСЖ», вы бы его хотели?» Не могу говорить о том, в чем я не уверен, – сказал Божович.
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Если Божович вряд ли отказался бы от Александра, то несколько итальянских клубов уже официально это сделали.
Кокорин не грустит: недавно он устроил отдых в Дубае вместе с Павлом Мамаевым.
Источник: Sport24.
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