Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забанил комментатора Константина Генича в инстаграме после спора о том, что форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев не сможет забить восемь мячей в сезоне РПЛ.

«Наш спор с Дзюбой? Он продолжается. И я с удивлением узнал, что я в черном списке у Дзюбы в инстаграме. На днях обратил внимание, что у меня давно в ленте нет Дзюбы. Думаю: «Может, он забросил страничку?». Зашел в его профиль и выяснил, что я в блэк-листе. Поэтому связь с ним потеряна, в последний раз общались как раз на юбилее Леонида Слуцкого, где мы и заключили этот спор.

Ad

Доволен, что Сергеев уже забил шесть мячей. С переходом Ивана в «Зенит» наш с Дзюбой спор приобретает новые краски. Будет очень смешно, если Артем в итоге покинет команду, а Сергеев в нее придет. Мы спорили на восемь голов – надеюсь, что он еще сумеет забить два мяча, где бы ни продолжил свою карьеру. Теперь для меня это принципиальный момент», – сказал Генич.

Чемпионат России После слухов о переходе Сергеева Дзюба выложил список бомбардиров 20 ЧАСОВ НАЗАД

Нападающий «Крыльев Советов» близок к переходу в «Зенит» – Сергеев уже в Санкт-Петербурге и проходит медосмотр

Чемпионат России Медведев анонсировал переход Сергеева из «Крыльев» в «Зенит» 21 ЧАС НАЗАД