Владелец «Спартака» Леонид Федун вошел в топ-10 российских миллиардеров, которым удалось увеличить состояние за год.

Капитал Федуна увеличился на 3,41 млрд долларов, он занял 10-ю строчку в списке. По данным на 20 декабря 2021 года состояние акционера «Лукойла» составило 11,67 млрд долларов. Как пишет Forbes, Федун обогатился благодаря росту цен на нефть. Причиной роста цен на топливо стало сокращение глобального предложения и рост спроса на топливо по мере восстановления мировой экономики после спада. На пятом месте оказался президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов, состояние которого выросло на 6,44 млрд долларов.

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