«Зенит» двинул к жизни без Артема Дзюбы в июле, когда разбил «Локомотив» в Суперкубке России. Победы 3:0 чемпионы достигли с атакой из Сердара Азмуна и Себастьяна Дриусси. В Калининграде команда Сергея Семака показала гибкие защиту (сначала – с активным прессингом, позже – в среднем блоке) и нападение (стартовала с короткими розыгрышами, закончила лонгболлами). Первый матч-2021/22 намекнул: жизнь без рослого форварда возможна.

В декабре пресса стреляет инсайдами: в Дзюбе заинтересован «Рубин», а Азмун может уехать в «Лион». На фоне слухов гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что питерский клуб хочет забрать Ивана Сергеева из «Крыльев». Реформы в передней линии – часть общего курса, который Семак запустил в сезоне-2021/22.

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НУЖНО ЛИ «ЗЕНИТУ» ПРОДАВАТЬ ДЗЮБУ? Да. Артем не вписывается в новый стиль команды Нет. Дзюба – надежная альтернатива для Семака

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«Зенит» уходит от игры в длинный пас. В сезоне-2021/22 лонгболлы составляют 11% от передач питерцев в среднем за игру – самая низкая доля среди команд РПЛ. Обычно смена стиля подразумевает адаптацию и краткосрочную потерю в качестве. Проект Семака – исключение. Если в чемпионате-2020/21 игроки из Северной столицы создавали по 1,8 xG за матч без учета пенальти, то в кампании-2021/22 показатель вырос до 2,26.

В новых условиях Дзюба превратился в главную фигуру для плана Б. Артем – пятый из основных игроков «Зенита» по xGChain, вкладу в ожидаемые голы (0,94 за 90 минут). По xG без учета пенальти (6,67) страйкер уступает лишь Александру Ерохину (8,19). Для игрока, который выпал из базового рисунка, 22-й номер выдает огненную статистику.

Артем Дзюба празднует гол Фото: Getty Images

При этом на цифры Дзюбы влияет эффект запасного, когда игроки скамейки оверперформят из-за усталости соперника. В РПЛ-2021/22 Артем дважды забивал с замен, «Динамо» и «Спартаку». После выходов с первых минут россиянин закинул восемь мячей – шесть из них пришлись на первые таймы, что намекает на неготовность к полным играм с высоким качеством.

Сергеев вместо Дзюбы – шаг в сторону разнообразия. Универсальность Ивана замечали и в «Крыльях». «Сильная сторона Сергеева – игра с мячом в штрафной. Иван может забить любой ногой, хорошо играет головой, обладает высокими скоростью и работоспособностью», – отмечал Игорь Осинькин в мае 2021 года.

УСИЛИТ ЛИ СЕРГЕЕВ «ЗЕНИТ»? Да. Иван подходит по стилю и нужен Семаку Нет. Сергеев сдаст в топ-клубе

Сергеев – лучший форвард РПЛ-2021/22 по общему вкладу в xG команды (9,84). Кроме того, Иван входит в топ-5 страйкеров чемпионата по ожидаемым ассистам (2,34). Звезда «Крыльев» раздал четыре голевые передачи, все – в переходных фазах:

Против «Зенита»: принял мяч в финальной трети после отскока, отпасовал под удар Антону Зиньковскому;

Против «Динамо»: встретил мяч на домашней половине, отдал на ход Роману Ежову;

Против «Краснодара»: перехватил мяч в прессинге после ошибки Сергея Петрова, отправил на пустые ворота Владиславу Сарвели;

Против «Рубина»: перехватил мяч в прессинге, покатил под гол Сергея Пиняева.

Ассисты Сергеева намекают: Иван умеет подыгрывать быстрым партнерам и помогает команде без мяча. «Зенит» – седьмой в РПЛ-2021/22 по интенсивности (10,6 PPDA) и третий – по xG в результате быстрых атак (3,35, лучше только «Краснодар» и «Крылья»), так что трансфер бомбардира попадет сразу в две области, которые Семак наверняка хотел бы улучшить.

Иван Сергеев в сборной России Фото: Getty Images

Возможный уход Азмуна слегка выбивается из нарратива, который задает рокировка Дзюбы с Сергеевым. Судя по слухам, Сердара давно изучают в Европе. Уход иранца говорил бы не о смене стиля, а о клубной благодарности одной из главных звезд.

При этом отдать Дзюбу и Азмуна в одно трансферное окно – слишком крупный риск для «Зенита», тем более посреди сезона. Дело не только в том, что Артем и Сердар – лучшие бомбардиры РПЛ с 2019-го. Дело еще и в гибкости состава.

СТОИТ «ЗЕНИТУ» ПРОДАТЬ ДЗЮБУ И АЗМУНА ОДНОВРЕМЕННО? Да. Так команда закрепит новый стиль Нет. Семак останется без надежных бомбардиров

Дзюба и Азмун готовы играть от забросов. Звезды «Зенита» занимают первое и второе место среди форвардов РПЛ-2021/22 по качеству действий на втором этаже. Артем выигрывает 55% из 5,8 воздушных единоборств за матч, Сердар – 65% из 4. Показатель Сергеева – 27% из 4,4.

Одновременный уход Дзюбы и Азмуна – крупный риск для «Зенита». Без привычных страйкеров Семак лишится запасного плана, когда при равном счете против низкого блока можно перейти на длинные передачи. Переднюю линию питерцев заполнят Сергеев и янгстеры – зыбкий состав для борьбы за чемпионство и битвы в Лиге Европы.

Сердар Азмун, «Зенит» Фото: Getty Images

Обобщим:

В сезоне-2021/22 «Зенит» сменил стиль: ушел от игры верхом в сторону комбинаций.

Дзюба больше не играет ключевую роль. При этом Артем может быть полезным на отдельных отрезках матчей.

Сергеев подходит «Зениту» по стилю. Проблемы могут возникнуть лишь с адаптацией.

Одновременная потеря Дзюбы и Азмуна = опасность. Без страйкеров-чемпионов «Зенит» лишится запасного рисунка игры.

С одной стороны, зимняя трансферная кампания, как и общий курс «Зенита» в 2021-м, вызывают уважение. Команда из Санкт-Петербурга могла бы и дальше полагаться на рослых форвардов во внутренних турнирах – вместо этого Семак пошел более сложным путем.

С другой, зимой-2022 «Зениту» важно сохранить холодный расчет. Новый стиль приносит результат, однако терять двух главных звезд старого в одно окно – слишком крупный риск. Реформы Семака романтичны, только в трансферах и подборе состава должна сохраняться прагматика. Что если Сергеев не сразу привыкнет к Питеру, а молодежь не подхватит?

Самым вероятным зимним сюжетом для «Зенита» кажется смена Дзюбы на Сергеева с сохранением Азмуна. Как сложится на деле – одна из главных интриг января в РПЛ.

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