Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич может возглавить ЦСКА в январе.
Армеский клуб может подписать контракт с сербским коучем в ближайшее время – условия уже согласованы.
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Марко Николич работал главным тренером «Локомотива» с мая 2020-го по октябрь 2021 года. С командой он выиграл Кубок России сезона-2020/21. Сейчас «Локо» возглавлят Маркус Гисдоль – в РПЛ тренд на немцев?
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«Локомотив» уволил Николича и назначил и.о. Лоськова
ЦСКА хочет купить игрока «Баварии», еще один украинец едет в чемпионат Англии. Все о главных трансферах дня.
Источник: «Спорт-Экспресс».
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Николича могут уволить из «Локо» в ближайшие дни (Нобель)
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Николич разогнал «Локо» во 2-м тайме. ЦСКА повезло с голом
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