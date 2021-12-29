Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич может возглавить ЦСКА в январе.

Армеский клуб может подписать контракт с сербским коучем в ближайшее время – условия уже согласованы.

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Марко Николич работал главным тренером «Локомотива» с мая 2020-го по октябрь 2021 года. С командой он выиграл Кубок России сезона-2020/21. Сейчас «Локо» возглавлят Маркус Гисдоль – в РПЛ тренд на немцев

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