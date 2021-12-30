Александр Кокорин лучше всех знает, как надо отдыхать: например, закатить пир на все Монте-Карло после провального Евро или улететь в Дубай после 202 игровых минут за год в «Фиорентине». А вот про голы Александр, к сожалению, забыл напрочь – последний раз с игры он забивал в июле 2020-го.

Александр Кокорин Фото: Getty Images

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Тренеры и футболисты помогают Кокорину бороться с хейтерами, напоминая о неограненном таланте форварда, который скоро точно раскроется – надо только подождать. Среди поклонников был и экс-тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов:

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На Кокорине сконцентрировано внимание как на звезде нашего футбола. Он сам задрал планку, поэтому если играет ниже этого уровня, то летят копья

На этой цитате можно гомерически захохотать, но в карьере Александра действительно был топ-отрезок. В сезоне-2017/18 Кокорин феерил в РПЛ и Лиге Европы и за полсезона забил больше, чем Альваро Мората и Карим Бензема.

Мощно стартовал в РПЛ и претендовал на ЧМ

Сезон-2016/17 для Кокорина стал первым полноценным в «Зените»: он полгода назад перешел из утопающего «Динамо» и попал в руки Мирчи Луческу, который провалился на всех фронтах и не сумел раскрыть Александра. Форвард в 27 встречах в чемпионате забил лишь пять мячей, большая часть пришлась на аутсайдеров.

Бронза в РПЛ и внезапная возможность привезти в Санкт-Петербург Роберто Манчини заставили боссов «Зенита» уволить румына. Через пару дней Сергей Фурсенко гордо презентовал культурной столице трехкратного победителя Серии А и автора самой эпичной победы в АПЛ-2011/12.

Роберто Манчини Фото: Getty Images

Итальянец моментально устроил революцию в команде: указал на выход Роберту Маку, Луишу Нету и другим, потратил на трансферы более 90 млн евро и поссорился с Артемом Дзюбой. Манчини упрекал таргетмена в лени, излишней расхлябанности на тренировках и плохом влиянии на Кокорина, поэтому усадил болтливого форварда на лавку. А вот Александра всячески расхваливал:

Хочу, чтобы Кокорин раскрыл потенциал как можно скорее. Он действительно талантливый игрок. Он еще не раскрылся с точки зрения техники

Роберто настаивал на схеме 4-4-2, поэтому для Кокорина купили аргентинского вундеркинда Себастьяна Дриусси. Манчини наградил россиянина свободой в атаке и позволял опускаться за мячом, тот отплатил ему 23 очками по системе гол+пас в 35 играх.

В начале сезона Кокорин реально был неудержим: забил в шести матчах подряд, казнил «Спартак» в Петербурге и в соло приносил сине-бело-голубым очки. Форвард показал себя не только в РПЛ: Александр забил три мяча в квалификации Лиги Европы, настрелял пять на групповом этапе, еще один забил «Селтику» в плей-офф и очутился на четвертом месте в списке лучших бомбардиров.

Александр Кокорин и Кёнвон Квон Фото: Getty Images

Голевые подвиги Кокорина не оставили равнодушным Станислава Черчесова. Тренер сборной России забыл о былых обидах (Кокорин высмеял тренера перед Кубком Конфедераций-2017) перед ЧМ-2018: Саша отметился ассистами в товарняках против Южной Кореи и Испании.

Но после неожиданно мощного начала последовал ожидаемый спад. Запал Александра иссяк, и под конец 2017-го фанаты лицезрели классического Кокорина, который мазал с метра и забивал раз в четыре тура. Плохая форма Кокогола отразилась на общих результатах команды: «Зенит» влетел тульскому «Арсеналу» и был раздавлен «Локомотивом» Юрия Семина.

Отчасти неудачные результаты можно списать на тактические эксперименты: Манчини отошел от рабочих 4-4-2 и попробовал 4-3-3. Итальянец дал шанс Дзюбе на позиции центрфорварда, а Кокорина отправил на фланг. Возможно, это решение было продиктовано плохой формой Дриусси, который осенью в чемпионате отличился лишь раз и отправился протирать лавку.

Эмануэль Маммана, Александр Кокорин и Доменико Кришито («Зенит») Фото: Getty Images

Даже в плохой форме Саша оставался героем хайлайтов: сначала в ответном матче со «Спартаком» после выгоднейшего навеса Юрия Жиркова отправил в сетку не мяч, а самого себя, а в гостевой встрече с «Ахматом» оказался перед пустыми воротами, но запульнул мяч в космос.

«Зенит» из безоговорочного фаворита превратился в догоняющего: сместился с первого места на второе и отстал от «Локо» на восемь очков.

Порвал кресты и подвел «Зенит»

Манчини не потерял веру в Кокорина, но зимой настоял на покупке еще одного нападающего. Роберто привезли из «Тосно» легендарного Антона Заболотного, а Дзюба отчалил в Тулу ради практики. Роберто продолжал ротировать схемы (прибегал даже к 5-3-2), но тактическая гибкость не спасла сине-бело-голубых от голевой засухи с «Ахматом», «Амкаром» и «Ростовом».

В новом 2018 году Кокогол отличился только в 1/16 Лиги Европы с «Селтиком», но болельщики все равно верили в бомбардира – очень уж радовал Александр в начале сезона. Именно на него возлагались надежды перед ответной встречей с «Лейпцигом» в ЛЕ, в которой «Зениту» нужно было забить хотя бы один мяч (1:2 в первом матче). Но уже на восьмой минуте форварда в слезах увезли с поля: он порвал крестообразную связку.

Александр Кокорин покидает поле после травмы Фото: Getty Images

После потери Кокорина команда и лично Манчини поплыли: вылетели из еврокубков, неубедительно смотрелись в чемпионате и заняли пятое место, которое отправило «Зенит» в квалификацию Лиги Европы. Роберто из титулованного и авторитетного специалиста превратился в «манекен» и мечтал побыстрее свалить в сборную Италии. Неудачную весну итальянец аргументировал зависимостью от Кокорина:

Мы столкнулись с проблемой, и причем довольно давно: голы у нас забивает только Саша Кокорин. Если не забивает он, то не забивает никто

Летом союз Манчини и «Зенита» подошел к концу: стороны разорвали контракт по обоюдному согласию, Роберто получил работу мечты, выиграл Евро-2020, а сине-бело-голубые наняли Сергея Семака и сейчас мчатся к четвертому чемпионскому титулу подряд. Все счастливы и получили хэппи-энд.

Александр Кокорин, «Фиорентина» Фото: Instagram

А вот Кокорин после злосчастной травмы так и не сумел вернуться в футбол. Не успев восстановиться, Саша продемонстрировал бомбардирские скиллы в кофейне и отправился в СИЗО на год, а сейчас кайфует во Флоренции за 1,8 млн евро в год. Во многом благодаря хорошим отзывам от самого Манчини, который и порекомендовал россиянина «Фиорентине».

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