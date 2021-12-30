Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отказался от предложения петербургского клуба о продлении контракта.

Как сообщает в твиттере турецкий журналист Экрем Конур, у форварда есть много вариантов для продолжения карьеры в России и в Европе.

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Информацию о нежелании Дзюбы оставаться в Петербурге опроверг генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. «В соглашении Артема есть опция автоматического продления. Выполняется ли она, станет понятно ближе к концу сезона. Все, что пишут сейчас, не имеет под собой никаких оснований», – заявил Медведев.

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