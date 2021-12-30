Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отказался от предложения петербургского клуба о продлении контракта.
Как сообщает в твиттере турецкий журналист Экрем Конур, у форварда есть много вариантов для продолжения карьеры в России и в Европе.
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Информацию о нежелании Дзюбы оставаться в Петербурге опроверг генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. «В соглашении Артема есть опция автоматического продления. Выполняется ли она, станет понятно ближе к концу сезона. Все, что пишут сейчас, не имеет под собой никаких оснований», – заявил Медведев.
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Зато форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев близок к переходу в «Зенит» – он уже в Санкт-Петербурге.
Дзюба отреагировал на информацию о трансфере Сергеева таблицей самых полезных нападающих РПЛ – форварда «КС» там нет.
Источник: «Р-Спорт».
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