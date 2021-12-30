«Спартак» объявил о переходе защитника «Тироля» Леона Классена.

21-летний левый латераль подписал контракт с красно-белыми до 30 июня 2025 года. Классен родился и вырос в Германии, а с октября 2021-го выступает за молодежную сборную России.

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До 17 лет Леон обучался в академии «Кёльна», после чего перешел в «Мюнхен 1860». Именно в этом клубе в 2018 году защитник дебютировал на взрослом уровне. Летом 2021-го Классен стал игроком «Тироля». В 17 матчах чемпионата Австрии-2021/22 латераль сделал 6 результативных передач.

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