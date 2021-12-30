Президент России Владимир Путин подписал закон о введении паспортов болельщиков (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий.
Паспорт болельщика будет введен с 1 июня 2022 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Fan ID можно будет оформить через Госуслуги. Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.
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Официально паспорт болельщика будет называться персонифицированной картой на посещение спортивного соревнования.
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Источник:ТАСС
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