Президент России Владимир Путин подписал закон о введении паспортов болельщиков (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий.

Паспорт болельщика будет введен с 1 июня 2022 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Fan ID можно будет оформить через Госуслуги. Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.

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Официально паспорт болельщика будет называться персонифицированной картой на посещение спортивного соревнования.

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