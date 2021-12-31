Бывший футболист «Локомотива» Неманья Пейчинович раскритиковал руководство «железнодорожников» за решение продлить контракт с защитником Борисом Ротенбергом. С 35-летним игроком подписали новое соглашение до конца сезона-2021/22.

Пейчинович, который в данный момент выступает в воронежском «Факеле», резко отреагировал, оставив комментарий к публикации «Локомотива» в инстаграме. «Если он уже не умеет играть в футбол, и это вся страна видит и знает об этом давно, то почему вы не даете ему какую-то функцию в клубе, чтобы не уничтожить и историю «Локомотива», и всех тех, кто играл за клуб? Позор!» – написал серб. Позже комментарий удалили – неизвестно, сделал ли это футболист или администраторы аккаунта.

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