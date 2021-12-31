Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может вернуться в чемпионат России.

В Италии сообщают, что в трансфере футболиста заинтересованы «Химки». Также не исключен вариант с переходом форварда в клуб из ОАЭ. Отмечается, что «Фиорентина» не рассчитывает на российского нападающего, контракт которого истекает летом 2024-го.

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Источник: Corriere dello Sport.

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