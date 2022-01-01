ЦСКА до сих пор не предложил новое соглашение 35-летнему Игорю Акинфееву, прежний контракт которого истекает в конце сезона-2021/22. Тем не менее разговор с руководством клуба состоялся и на нем капитана заверили, что, несмотря на тяжелое финансовое положение, средства будут изысканы.
Акинфеев выступает за ЦСКА на протяжении всей карьеры. В составе армейцев он стал шестикратным чемпионом страны и выиграл Кубок УЕФА-2004/05.
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Источник – «СЭ».
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