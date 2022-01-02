Нападающий «Локомотива» Федор Смолов может перейти в «Динамо».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», клубы уже согласовали условия перехода 31-летнего футболиста. Соглашение Смолова истекает летом 2022 года, поэтому «Локомотив» готов отпустить форварда сборной России за символическую сумму.

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Теперь задача «Динамо» – договориться с самим Федором об условиях личного контракта. Как отмечает источник, сделать это будет непросто: в «Локо» Смолов получает 3,1 миллиона евро, в то время как многие лидеры «Динамо» зарабатывают в три раза меньше.

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Позже инсайдер Иван Карпов уточнил, что клубы еще не договорились о сумме компенсации за перехода Смолова, но переговоры между сторонами продолжаются. Также пока неизвестно, каким будет формат трансфера. Многое зависит от того, согласится ли футболист на понижение зарплаты ради перехода в «Динамо».

Переговоры между «Динамо» и представителями Смолова пройдут во время январских каникул. Карпов пишет, что форвард присоединиться к команде Сандро Шварца уже в январе, если стороны договорятся об условиях личного контракта, а клубы согласуют сумму сделки.

Также источник отмечает, что Федор вернется из отпуска на день раньше запланированного срока – вместо 11 января он прилетит в Москву 10 января. Возможно, это связано как раз с потенциальным трансфером в «Динамо», поскольку известно, что бело-голубые улетают на первый сбор 12 января.

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