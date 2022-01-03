Полузащитника «Норвича» Матиаса Норманна, права на которого принадлежат «Ростову», ограбили в Лондоне. Злоумышленники разбили заднее стекло в его «Гелендвагене» и забрали вещи.
Как сообщил норвежец в инстаграме, воры украли из машины сумки и документы.
Ad
Чемпионат России
Яркий старт и потеря мотивации. Как Влашич и Норманн вернулись в АПЛ
Несколькими днями ранее защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу избили грабители и забрали ювелирные украшения.
В 2021 году имущества также лишились футболист «Наполи» Адам Уна, вратарь «Дженоа» Сальваторе Сиригу и легенда «Удинезе» Антонио ди Натале. Но самый жуткий инцидент случился в Португалии, где жестко обошлись с Николасом Отаменди из «Бенфики».
Не повезло и Стефано Сенси из «Интера», квартиру которого ограбили на 200 тысяч евро. А в апреле 2021-го обчистили дом защитника «Ромы» Криса Смоллинга.
Чемпионат России
Кокорин может перейти в «Ростов» или вернуться в «Сочи» («Чемпионат»)
Чемпионат Англии
Рангник о Линделефе: «10 минут его сердцебиение было выше нормы»
Реклама
Ad
Реклама
Ad