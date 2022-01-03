Полузащитника «Норвича» Матиаса Норманна, права на которого принадлежат «Ростову», ограбили в Лондоне. Злоумышленники разбили заднее стекло в его «Гелендвагене» и забрали вещи.

Как сообщил норвежец в инстаграме, воры украли из машины сумки и документы.

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