Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин поделился фотографиями с дайвинга и с юмором ответил на комментарий подписчика.

«Куда плыть?! Фиг поймешь», – так коуч подписал публикацию.

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«Ищет на дне российский футбол», – сострил один из фолловеров.

«Он там, даже искать не надо», – ответил Карпин.

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