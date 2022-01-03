Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин поделился фотографиями с дайвинга и с юмором ответил на комментарий подписчика.
«Куда плыть?! Фиг поймешь», – так коуч подписал публикацию.
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«Ищет на дне российский футбол», – сострил один из фолловеров.
«Он там, даже искать не надо», – ответил Карпин.
Под руководством Карпина сборная России не смогла выйти на ЧМ-2022 напрямую и сыграет стыковые матчи. «Очень плохо, но не катастрофа», – так тренер описал возможное непопадание на турнир.
В первом круге стыков сборную ждет Польша. Будущие соперники не легче Италии и Португалии – Карпину не повезло.
ЧМ. Квалификация. Европа
«Очень плохо, но не катастрофа». Карпин – о невыходе на ЧМ
ЧМ. Квалификация. Европа
Карпин пообщался со сборниками. Игроки «Зенита» не прилетели
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