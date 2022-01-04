Российские клубы стремительно скатываются в Европе. От золотого «Спартака» и полуфинала ЛЧ к победам ЦСКА и «Зенита» в Кубке УЕФА. Потом – к четвертьфиналу армейцев в ЛЧ и плей-офф «Зенита». Потом – к борьбе за 1/8 финала ЛЧ и радости от третьего места в группе. Потом – просто к попаданию в ЛЧ. Теперь – к радости от любой победы в Европе.

«Наполи» – «Спартак» Фото: Getty Images

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Последние сезоны получились для РПЛ депрессивными, и то, что раньше казалось обыденностью (например, выход в евровесну), сейчас встречается восторгом. И если «Зенит» просто не проиграл «Мальмё», то «Спартак» оформил главное чудо сезона – особенно в контексте забвения русского футбола.

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Красно-белые сделали лучший подарок к Новому году – презентовали надежду, что российские клубы еще можно спасти. Когда самый могущественный проект РПЛ получил два поражения от бельгийского андердога, «Локомотив» перескакивал на достойные поражения, а «Ростов», «Динамо»», «Сочи» и остальные устранялись уже в квалификации, шансов на преображение не оставалась.

Руслан Литвинов и Элиф Элмаз, «Спартак» – «Наполи» Фото: Getty Images

Сначала все выглядело банальным невезением. Потом – стечением обстоятельств. Теперь – суровой реальностью. И если бы не «Спартак»-2021, то уже любая победа в Европе казалась подозрительной.

Руй Витория и Александр Селихов разбудили РПЛ и доказали, что в Европе можно блистать, несмотря на ковид, травмы, лимит на легионеров, чудаков в кабинетах и другие отмазки. Оказывается, можно дважды обыгрывать лидера Серии А и сдерживать «Лестер», который позже сделал «Ливерпуль» и «Ман Юнайтед».

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Безусловно, «Спартак» в Европе никого не разнес: почти во всех матчах красно-белые эффективно пользовались удачей. Но этот текст не про силу и тактику москвичей – а про ментальность. Зыбкий «Спартак» развалился под давлением травм и телеграм-каналов, погряз в скандалах и трансферных ошибках, застрял с шестью победами в 18 матчах РПЛ.

Но нашел внутренние ресурсы и рычаги, чтобы переключиться и расставить приоритеты. Собранный «Спартак» засушил игру против «Лестера», а потом устроил шоу с «Краснодаром». Затем тактически грохнул «Наполи» и выстрадал один опасный момент с пенальти против «Уфы». Цинично и прагматично зарешал в Польше и через пару дней словил бездарный разгром в Сочи.

«Спартак» в матче с «Легией» Фото: Getty Images

«Спартак» – одна большая эмоция: злость, ликование, недоумение, разочарование и эйфория. Этот короткий список легко уместить в недельный цикл любого красно-белого болельщика.

Не так важно, какой «Спартак» настоящий. Важнее то, что красно-белые вернули РПЛ частичку статуса и показали российским клубам, что в плей-офф Лиги Европы можно пробиваться, а не вылетать туда.

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