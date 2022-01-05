«Краснодар» объявил о расторжении контракта с главным тренером Виктором Гончаренко. Также клуб покинули помощники белорусского специалиста – Василий Березуцкий и Александр Ермакович.

По информации журналиста Ивана Карпова, владелец «быков» Сергей Галицкий был недоволен футболом, в который играл «Краснодар» при Гончаренко. А поводом к столь резкому расставанию могла стать бурная реакция тренера на недавнее расставание с одним из его помощников – Русланом Зубиком.

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После отставки Гончаренко краснодарский клуб может принять серб Марко Николич, в начале октября 2021-го покинувший «Локомотив» и приведший красно-зеленых к победе в Кубке России прошлого сезона.

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