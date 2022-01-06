Форвард «Рубина» Иван Игнатьев ядерно отпраздновал 23-й день рождения. Он вернулся в Красноярск и отметил в местном баре The MODS.

Инсайдер Иван Карпов выложил видео с Игнатьевым, которого выводят из заведения. Также в телеграм-канале «Инсайды от Карпа» репортер запостил фотографии футболиста, сидящего с шотами за барной стойкой.

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«Ваня отдыхал со своими ачинскими друзьями. По итогу, охрана вывела его силой – вроде как он послал кого-то не того и не туда. Говорят, его потом, правда, вернули, но это не точно», – добавил Карпов.

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Журналисты «Спорт-Экспресса» дозвонились до генерального директора «Рубина» Рустема Сайманова и спросили менеджера о наказании футболиста за поведение в отпуске. «Нет, к Игнатьеву не будет никаких санкций со стороны клуба», – ответил Сайманов.

23-летний Игнатьев перешел в «Рубин» в декабре 2019 года. За два сезона в Казани форвард провел 37 матчей в чемпионате России и забил три мяча (все три – с пенальти).

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