Полузащитник московского ЦСКА и сборной Казахстана Бактиер Зайнутдинов не выходит на связь последние 1,5 суток. Об этом сообщил агент футболиста Евгений Новиков.

«Не могу связаться с Бактиером два дня! Говорили последний раз во вторник вечером», – заявил Новиков. Он уточнил, что Зайнутдинов, предположительно, находится на отдыхе в Казахстане.

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О поездке на родину по окончании первой части чемпионата России писал и сам Бактиер. 16 декабря футболист выложил фото из Дубая. «Последние дни отдыха. И домой, в родной Тараз», – подписал снимок 23-летний Зайнутдинов.

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В Казахстане с начала 2022 года продолжается политический кризис. В крупных городах республики проходят массовые протесты против повышения цен на автомобильное топливо. Несколько дней в стране не работали интернет и мобильная связь. Протестующие призывают к отставке первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

В чемпионате России-2021/22 Бактиер Зайнутдинов сыграл в 14 матчах и забил два мяча.

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